Канада может признать Палестину: вопрос вынесут на заседание правительства
Кабинет министров Канады размышляет над возможностью признания независимого палестинского государства.
Вопрос будет вынесен на заседание правительства в среду, 30 июля, сообщает CBC со ссылкой на правительственный источник.
Ожидается, что премьер-министр Марк Карни проведет виртуальную встречу с членами кабинета для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
По словам собеседника, пока окончательное решение о признании Палестины не принято. Также рассматривается, стоит ли устанавливать определенные условия для такого шага.
Позиции Великобритании и Франции
Обсуждение в Канаде началось после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении признать Палестину уже в сентябре. Это произойдет, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, не позволит ООН доставить гуманитарную помощь и не предпримет шагов к мирному урегулированию.
Франция объявила об аналогичном намерении неделей ранее. Президент Эммануэль Макрон заявил, что другого пути, кроме признания Палестины, нет. Франция планирует сделать это на Генеральной ассамблее ООН осенью – без дополнительных условий.
В Канаде премьер Марк Карни ранее подчеркивал, что поддерживает идею двух государств – “свободной и жизнеспособной Палестины, которая будет существовать рядом с Израилем в мире и безопасности”.
После этого правительство Канады объявило о выделении $10 млн на подготовку Палестинской автономии к управлению будущим государством, а также о дополнительных $30 млн гуманитарной помощи для населения Сектора Газа.
Критика со стороны Израиля и США
В ответ на заявление Великобритании, МИД Израиля опубликовал заявление в соцсети X, в котором назвал изменение позиции Лондона “вознаграждением для Хамас” и “препятствием для достижения прекращения огня и освобождения заложников”.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что создание палестинского государства в текущих условиях является угрозой.
– Такой шаг – это вознаграждение для террористов и прямая угроза: еще одна территория может превратиться в центр влияния Ирана, как это уже произошло с Газой, – заявил он.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, который обсуждал вопрос признания Палестины со Стармером во время встречи в Шотландии, также раскритиковал эту идею.