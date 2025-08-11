Австралія розглядає можливість визнання Палестини

Австралія визнає Палестину на 80-й сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй у вересні, щоб сприяти міжнародному імпульсу до дводержавного вирішення, припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Альбанезе.

За яких умов Австралія визнає Палестину

За його словами, рішення Австралії сприяє створенню історичного імпульсу для розриву циклу насильства на Близькому Сході.

Він наголосив, що палестинські урядовці зобов’язалися провести реформу управління, демілітаризацію, загальні вибори та визнати державу Ізраїлю.

– Зобов’язання Палестинської адміністрації підкріплені безпрецедентною вимогою Арабської ліги до терористичної організації ХАМАС припинити своє правління в Газі та здати зброю, – наголосив Альбанезе.

І зауважив, що ХАМАС не може відігравати жодної ролі в державі Палестина.

– Палестинські діти заслуговують на майбутнє, яке не має нічого спільного з їхньою сьогоднішньою реальністю. Попереду ще багато роботи з побудови Палестинської держави. Ми будемо співпрацювати з партнерами над надійним мирним планом, який встановить систему управління та заходи безпеки для Палестини і забезпечить безпеку Ізраїлю, – додав він.

Раніше про наміри визнати Палестину заявили Велика Британія, Франція та Канада.

30 липня на конференції ООН у Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію, в якій оголосили про намір визнати незалежність Палестинської держави.

