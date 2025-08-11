РФ начала перебрасывать в Беларусь первые подразделения и технику для участия в совместных военных учениях Запад-2025, активная фаза которых планируется в сентябре.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Есть ли угроза для Украины из-за учений РФ и Беларуси Запад-2025

— Когда я говорил о небольшом их количестве на данный момент, речь идет о нескольких сотнях российских военнослужащих и нескольких десятках техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси, — пояснил он.

Сейчас смотрят

По его словам, Беларусь также направила свои определенные подразделения в Россию, где также есть площадки для проведения этих учений.

— Конечно, подразделения разведки и Минобороны, и ГПСУ отслеживают дальнейшее прибытие на территорию Беларуси российских подразделений, чтобы понимать, какое именно количество они могут задействовать в этих учениях, поскольку для Украины это направление, как и раньше, угрожающее, — добавил Демченко.

В то же время он не исключил каких-либо провокаций во время этих учений или нагнетания дальнейшей ситуации с безопасностью нашей страны.

Спикер ГПСУ заверил, что на сегодняшний день, учитывая те силы, которые там находятся, это не такая существенная угроза, и в целом нет признаков формирования ударной группировки на границе с Беларусью.

— То есть значительного количества мы не отмечаем, но это направление держим под полным контролем, — резюмировал Демченко.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.