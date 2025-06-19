Учения Запад 2025 года будет в 2–3 раза меньше — Науседа

Масштабы совместных военных учений России и Беларуси Запад, запланированных на сентябрь 2025 года, будут в 2-3 раза меньше, чем в 2021 году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны, передает LRT.

Учения Запад 2025

По словам Науседы, уменьшение масштабов учений обусловлено войной России против Украины и передислокацией большого числа техники и личного состава на фронт.

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— Масштаб учений будет в два или три раза меньше по численности, чем в 2021 году, — подчеркнул президент.

Несмотря на уменьшение количества участников, формат и характер учений остаются неизменными, поэтому Литва и союзники готовы к неожиданностям.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене добавила, что одновременно с Западом в Литве состоятся национальные и союзнические учения.

— В течение этого периода будет продолжаться интенсивная работа с большим количеством союзников, что значительно повышает нашу готовность к любому развитию событий, — заявила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия российских войск в совместных с Беларусью учениях Запад-2025.

Кроме того, по словам Зеленского, согласно последним сообщениям Службы внешней разведки, военные маневры могут быть перемещены подальше от украинских и европейских границ.

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