Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске состоится без участия Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, не будет президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Зеленского не будет на переговорах Трампа и Путина

Журналисты спросили американского президента, будет ли присутствовать на переговорах на Аляске Владимир Зеленский. Тогда Трамп сказал, что “его не было в списке участников”.

– Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года, и ничего не произошло, — заявил Трамп.

По его словам, в “первые две минуты” во время встречи с Путиным он точно будет знать, удастся ли заключить сделку.

В то же время он допустил, что следующая встреча после его двусторонней с диктатором, может состояться между Путиным и Зеленским, или же она будет трехсторонней с его участием.

Трамп также сказал, что в конце концов “посадит их двоих (Зеленского и Путина, — Ред.) в одной комнате…и все решится”.

15 августа на Аляске в США запланирована встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский президент говорил, что диктатор Путин хочет встретиться с ним как можно скорее.

