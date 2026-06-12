Российская Федерация в течение суток может применить баллистическую ракету средней дальности Орешник, разработанную на базе ракетного комплекса РС-26 Рубеж.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Когда РФ может ударить Орешником по Украине

– В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности из полигона Капустин Яр. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Россия использует именно полигон Капустин Яр для запуска баллистической ракеты Орешник.

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В ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область ракетой Орешник. По информации Воздушных сил ВСУ, тогда она двигалась со скоростью до 13 тыс. км/ч. Ракета нанесла удар по объекту критической инфраструктуры.

Вскоре Служба безопасности Украины обнародовала фото обломков баллистической ракеты Орешник, которой войска РФ атаковали Львовскую область. СБУ квалифицировала эту атаку как военное преступление.

В ночь на 24 мая Россия атаковала Белую Церковь ракетой Орешник. После этого удара президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватным.

Затем в письме президенту США Дональду Трампу Зеленский написал, что в ту ночь Россия применила две ракеты Орешник по Украине. Одна попала в Белой Церкви Киевской области, а другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ранее в комментарии Фактам ICTV авиаэксперт Валерий Романенко рассказал об особенностях и технических характеристиках Орешника. По его словам, боевая часть ракеты состоит из шести самостоятельных блоков наведения.

Как отметил Романенко, на конечном участке траектории происходит их разделение, что позволяет боеприпасу эффективно поражать до шести автономных целей.

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