Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты российских войск.

Информацию об этом подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение двух НПЗ в Татарстане

По информации Генштаба, в ночь на 12 июня украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающие заводы Танеко и ТАИФ-НК в Нижнекамске, расположенные в Республике Татарстан Российской Федерации. На территории обоих предприятий бушевали пожары.

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Нефтеперерабатывающий завод Танеко является одним из ключевых объектов НПЗ в РФ, рассчитанным на переработку более 16 млн тонн нефти ежегодно.

Ассортимент продукции предприятия охватывает большой перечень горюче-смазочных материалов, среди которых весомую долю занимают дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

ТАИФ-НК является масштабным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли, особенность которого состоит в высочайшей глубине переработки нефти. После запуска соответствующего комплекса для тяжелых остатков этот параметр задекларирован на отметке более 95%.

Сырьевую базу производства составляют газовый конденсат и тяжелая нефть с высоким содержанием серы. Ассортимент завода включает несколько основных направлений: от стандартных видов горючего до специализированного нефтехимического сырья и продукции оборонного назначения.

Поражение комбината в Тольятти

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что под удар попал комбинат Тольяттикаучук в Самарской области России.

Это предприятие производит мономеры, фракции, высокооктановые присадки для бензина, а главное – синтетические каучуки. Последние являются критически важным компонентом для создания твердого ракетного топлива, используемого войсками РФ в тактических и баллистических ракетах.

– Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината, – говорится в сообщении.

Поражение командных пунктов и логистических объектов РФ

Силы обороны поразили командно-наблюдательные пункты российских войск в районах Обесты и Искры Курской области, а также в районе Маринского Херсонской области.

Под удары попали пункты управления окупантов в районах Воскресенки и Покровска, узел связи России в районе Веселого Донецкой области.

Также Силы обороны атаковали район сосредоточения личного состава российских войск на полигоне Восточный в Новопетровском районе Запорожской области.

Кроме этого, украинские воины нанесли удары по полевому артиллерийскому складу в районе Рыбянцево Луганской области и логистическому складу оккупантов в Мариуполе Донецкой области.

В Генштабе уточнили информацию о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ, который поразили 10 июня. Там подтверждено попадание в установку первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также резервуар РВС-2000. В результате НПЗ остановил свою работу.

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