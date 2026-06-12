Генштаб подтвердил удары по двум НПЗ в Татарстане и комбинату в Тольятти
- Силы обороны Украины успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы Танеко и ТАИФ-НК в Татарстане, стратегический комбинат Тольяттикаучук, а также ряд вражеских командных пунктов и логистических объектов.
- По информации Генштаба ВСУ, в результате точных ударов на предприятиях вспыхнули пожары, а пораженный ранее Куйбышевский НПЗ полностью остановил свою работу.
Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты российских войск.
Информацию об этом подтверждает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение двух НПЗ в Татарстане
По информации Генштаба, в ночь на 12 июня украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающие заводы Танеко и ТАИФ-НК в Нижнекамске, расположенные в Республике Татарстан Российской Федерации. На территории обоих предприятий бушевали пожары.
Нефтеперерабатывающий завод Танеко является одним из ключевых объектов НПЗ в РФ, рассчитанным на переработку более 16 млн тонн нефти ежегодно.
Ассортимент продукции предприятия охватывает большой перечень горюче-смазочных материалов, среди которых весомую долю занимают дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
ТАИФ-НК является масштабным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли, особенность которого состоит в высочайшей глубине переработки нефти. После запуска соответствующего комплекса для тяжелых остатков этот параметр задекларирован на отметке более 95%.
Сырьевую базу производства составляют газовый конденсат и тяжелая нефть с высоким содержанием серы. Ассортимент завода включает несколько основных направлений: от стандартных видов горючего до специализированного нефтехимического сырья и продукции оборонного назначения.
Поражение комбината в Тольятти
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что под удар попал комбинат Тольяттикаучук в Самарской области России.
Это предприятие производит мономеры, фракции, высокооктановые присадки для бензина, а главное – синтетические каучуки. Последние являются критически важным компонентом для создания твердого ракетного топлива, используемого войсками РФ в тактических и баллистических ракетах.
– Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината, – говорится в сообщении.
Поражение командных пунктов и логистических объектов РФ
Силы обороны поразили командно-наблюдательные пункты российских войск в районах Обесты и Искры Курской области, а также в районе Маринского Херсонской области.
Под удары попали пункты управления окупантов в районах Воскресенки и Покровска, узел связи России в районе Веселого Донецкой области.
Также Силы обороны атаковали район сосредоточения личного состава российских войск на полигоне Восточный в Новопетровском районе Запорожской области.
Кроме этого, украинские воины нанесли удары по полевому артиллерийскому складу в районе Рыбянцево Луганской области и логистическому складу оккупантов в Мариуполе Донецкой области.
В Генштабе уточнили информацию о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ, который поразили 10 июня. Там подтверждено попадание в установку первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также резервуар РВС-2000. В результате НПЗ остановил свою работу.