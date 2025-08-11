Встреча Трампа и Путина на Аляске: секретная служба США арендовала дом в Анкоридже

Уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже

Американские журналисты выяснили, что в Анкоридже Секретная служба США арендовала дом, предположительно связанный с подготовкой к этому мероприятию.

Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас смотрят

Как отмечает издание, Белый дом официально не подтверждает точное место проведения переговоров.

Впрочем, местный риелтор и почетный консул Германии в Анкоридже Ларри Дисброу рассказал, что сдал в аренду Секретной службе шестикомнатный дом.

– Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения. Я ответил, что у меня есть именно то, что им нужно, – сказал он.

Дисброу предположил, что Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения, но не скрывает, что был удивлен выбором локации. Но это, “безусловно, удивило его”.

Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в интервью NYT сообщила, что никакой официальной информации о возможной встрече Трампа и Путина в городе она не получала.

– Принимать лидеров здесь, на Аляске, – обычное дело. Быть местом дипломатии – это часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира, – подчеркнула мэр.

Журналисты отмечают, что Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с 2017 года, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Запланированная встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в штат во второй президентский срок.

Встреча Трампа с Путиным

15 августа Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в штате Аляска. Москва уже подтвердила эту информацию.

Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет война в Украине.

После визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москву появились сообщения о возможности проведения еще одной трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.