Встреча Трампа и Путина на Аляске: секретная служба США арендовала дом в Анкоридже
Уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже
Американские журналисты выяснили, что в Анкоридже Секретная служба США арендовала дом, предположительно связанный с подготовкой к этому мероприятию.
Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, Белый дом официально не подтверждает точное место проведения переговоров.
Впрочем, местный риелтор и почетный консул Германии в Анкоридже Ларри Дисброу рассказал, что сдал в аренду Секретной службе шестикомнатный дом.
– Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения. Я ответил, что у меня есть именно то, что им нужно, – сказал он.
Дисброу предположил, что Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения, но не скрывает, что был удивлен выбором локации. Но это, “безусловно, удивило его”.
Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в интервью NYT сообщила, что никакой официальной информации о возможной встрече Трампа и Путина в городе она не получала.
– Принимать лидеров здесь, на Аляске, – обычное дело. Быть местом дипломатии – это часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира, – подчеркнула мэр.
Журналисты отмечают, что Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с 2017 года, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Запланированная встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в штат во второй президентский срок.
Встреча Трампа с Путиным
15 августа Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в штате Аляска. Москва уже подтвердила эту информацию.
Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет война в Украине.
После визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москву появились сообщения о возможности проведения еще одной трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.