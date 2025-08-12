Атака на заводы Нептун и Монокристалл в Ставрополе: все о “бавовне” в РФ

12 августа заводы Нептун и Монокристалл в Ставрополе, являющиеся стратегическими предприятиями военно-промышленного комплекса РФ, подверглись атаке беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Атака на заводы Нептун и Монокристалл в Ставрополе 12 августа: что известно

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в три часа ночи сообщил о дронной опасности.

Серию взрывов в городе глава региона не комментировал.

Между тем местные жители пишут об атаках на заводы Нептун и Монокристалл в Ставрополе.

В частности, в сети появились видео пожара на территории завода Монокристалл в Ставрополе.

Завод Монокристал — одно из ведущих предприятий по производству искусственного корунда (сапфира), используемого в оптоэлектронике и высокотехнологичных отраслях.

Предприятие является дочерней компанией концерна Энергомера.

Синтетический сапфир от Монокристалла применяется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, включая военные приборы, а также в компонентах аэрокосмической и приборостроительной отраслей.

Второй целью стал завод Нептун, специализирующийся на производстве систем управления для морских судов — как военных, так и гражданских.

Предприятие входит в перечень стратегических предприятий России и поддерживает критически важную инфраструктуру оборонного комплекса.

Продукция завода Нептун используется на более чем 300 судах российского флота, включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры и арктические корабли.

