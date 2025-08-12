Укр Рус
Потребує перевірки
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Атака на заводи Нептун і Монокристал у Ставрополі: усе про “бавовну” у РФ

дрон бпла
Фото: Pixabay

12 серпня заводи Нептун і Монокристал у Ставрополі, що є стратегічними підприємствами військово-промислового комплексу РФ, атакували безпілотники.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Атака на заводи Нептун і Монокристал у Ставрополі 12 серпня: що відомо

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров о третій ночі повідомив про дронову небезпеку.

Серію вибухів у місті очільник регіону не коментував.

Тим часом місцеві пишуть про атаки на заводи Нептун і Монокристал у Ставрополі.

Зокрема, у мережі з’явилися відео пожежі на території заводу Монокристал у Ставрополі.

Ставрополь на карті

Ставрополь на карті

Завод Монокристал — одне з провідних підприємств з виробництва штучного корунду (сапфіра), що використовується в оптоелектроніці та високотехнологічних галузях.

Підприємство є дочірньою компанією концерну Енергомера.

Синтетичний сапфір від Монокристала застосовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, включаючи військові прилади, а також у компонентах аерокосмічної та приладобудівної галузей.

Другою ціллю став завод Нептун, який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден — як військових, так і цивільних.

Підприємство входить до переліку стратегічних підприємств Росії та підтримує критично важливу інфраструктуру оборонного комплексу.

Продукція заводу Нептун використовується на більш ніж 300 судах російського флоту, включаючи атомні крейсери, підводні човни, танкери та арктичні кораблі.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухЗаводРосія
