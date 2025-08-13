Авиакатастрофа в Тегеране: суд Канады обязал МАУ выплатить жертвам компенсации

Апелляционный суд провинции Онтарио (Канада) решением от 11 августа отклонил жалобу Международных авиалиний Украины (МАУ) и обязал авиакомпанию полностью выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета Boeing-737, произошедшей 8 января 2020 года в аэропорту Тегерана сразу после вылета.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте суда.

Решение суда Канады относительно МАУ

В документе судья отмечает, что он отклоняет апелляционную жалобу МАУ, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков.

Согласно международному праву, МАУ должна выплатить каждому пассажиру до $180 тыс. в случае доказательства ее вины.

Сумма возмещения может быть увеличена, если доказана халатность.

В прошлом году суд Онтарио установил, что авиакомпания действовала халатно, не проведя надлежащим образом оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана.

Этим решением он также лишил МАУ права ограничивать размер компенсаций жертвам рейса PS752.

Апелляционный суд отказался изменять это решение.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

На борту авиалайнера, который направлялся в Киев, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа — все погибли.

Среди погибших – 11 украинцев. Кроме того, погибли граждане Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Ирана.

Через несколько дней власти Ирана официально признали, что их военные якобы случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В 2024 году Украина, Канада, Швеция и Великобритания начали рассмотрение спора против Ирана из-за сбития пассажирского самолета Boeing в Совете Международной организации гражданской авиации (ІКАО).

В апреле 2025 года Тегеран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании, чтобы отменить решение ІКАО.

