Авіакатастрофа в Тегерані: суд Канади зобов’язав МАУ виплатити жертвам компенсації
Апеляційний суд провінції Онтаріо (Канада) рішенням від 11 серпня відхилив скаргу Міжнародних авіаліній України (МАУ) та зобов’язав авіакомпанію повністю виплатити компенсації родинам жертв авіакатастрофи літака Boeing-737, що сталася 8 січня 2020 році в аеропорту Тегерана відразу після вильоту.
Про це йдеться у відповідній ухвалі на сайті суду.
Рішення суду Канади щодо МАУ
У документі суддя зазначає, що він відхиляє апеляційну скаргу МАУ, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів.
Згідно з міжнародним правом, МАУ має виплатити кожному пасажиру до $180 тис. у разі доведення її провини.
Сума відшкожування може бути збільшена, якщо доведена недбалість.
Минулого року суд Онтаріо встановив, що авіакомпанія діяла недбало, не провівши належним чином оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана.
Цим рішенням він також позбавив МАУ права обмежувати розмір компенсацій жертвам рейсу PS752.
Апеляційний суд відмовився змінювати це рішення.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані
Пасажирський літак Boeing 737-800 МАУ розбився вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана.
На борту авіалайнера, який прямував до Києва, перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – усі загинули.
Серед загиблих – 11 українців. Крім того, загинули громадяни Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та Ірану.
За кілька днів влада Ірану офіційно визнала, що її військові нібито випадково збили український пасажирський літак.
У 2024 році Україна, Канада, Швеція та Велика Британія розпочали розгляд спору проти Ірану через збиття пасажирського літака Boeing у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
У квітні 2025-го Тегеран подав позов до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії, щоби скасувати рішення ІКАО.