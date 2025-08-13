Лидеры Коалиции желающих определили условия для прекращения огня в Украине

Великобритания, Франция и Германия, которые являются сопредседателями так называемой Коалиции желающих, изложили свою позицию относительно пути к прекращению огня в Украине в заявлении после виртуальной встречи европейских лидеров, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Заявление Коалиции желающих о перемирии в Украине

— Украина должна иметь надежные и действенные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Коалиция желающих готова играть активную роль, в частности через планы тех стран, которые готовы направить силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий.

— Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины или для ее сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО, — отмечают лидеры Коалиции.

Коалиция желающих была создана в марте группой из около 30 стран для разработки планов поддержки Украины в случае достижения прекращения огня.

Напомним, в среду, 13 августа, в Берлине завершились онлайн-переговоры между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

— Мы знаем, что Украина в них нуждается. Я сказал об этом в своем заявлении. Украинская армия должна иметь возможность защищать свою страну и в дальнейшем. Какими будут эти гарантии, кто какую роль в них будет играть, мы еще не говорили. Это, так сказать, следующий шаг, — сказал Мерц.

