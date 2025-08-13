Партия Грузинская мечта использовала кадры войны в Украине в своей рекламе: реакция МИД

Правящая партия Грузинская мечта в Грузии повторно использовала изображения разрушенных армией России украинских городов для своей рекламы накануне местных выборов.

Об этом стало известно из предвыборных видеороликов, которые политсила публикует на своих каналах в соцсетях.

Разрушенные украинские города – в рекламе провластной политсилы Грузии

На видео продемонстрировали черно-белые кадры из прифронтовых украинских городов, полностью разрушенных войной России против Украины.

Также там показали кадры с кладбища, где похоронены погибшие украинские защитники, разрушенный мост, многочисленные обстрелы, удар БпЛА в жилое здание и супругов-украинцев, стоящих у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын.

Эти кадры противопоставляют другим – цветным изображениям мирных грузинских городов, где можно увидеть развитую инфраструктуру.

Слева напечатано: Нет войне!

Справа – надпись: Выбирай мир.

Под видео разместили лозунг: Мир Грузии – больше добра для Тбилиси.

Как отреагировало Министерство иностранных дел Украины

Украинский МИД подчеркнул, что это выглядит как очередные недружественные действия со стороны провластной партии Грузинская мечта, которая ради собственного политического пиара продолжает использовать видео ужасных последствий российской полномасштабной агрессии против Украины.

– Обидно наблюдать, как грузинские власти пресмыкаются перед Москвой и пренебрегают принципами достоинства и независимости, которые исторически присущи грузинской нации и составляют неотъемлемую часть ее идентичности, – говорится в официальном комментарии ведомства.

Министерство посоветовало политтехнологам грузинской партии “быть честными со своим народом” и разместить более правдивую картинку.

Справа – российский триколор, слева — закрытые двери в ЕС и НАТО.

Отмечается, что именно такая картинка будет соответствовать действительности, ведь действующая власть Грузии лишила свою страну не войны, а европейского будущего.

В то же время Украина, как отмечается в сообщении, остается последовательной и непоколебимой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство.

Напомним, в Грузии 4 октября 2025 года должны состояться местные выборы. Грузинская мечта рассчитывает одержать победу во всех 64 муниципалитетах страны.

Эта политсила использовала кадры украинских городов, разрушенных российской войной, в своей предвыборной кампании в сентябре 2024 года.

Украинский МИД и тогда осудил такую “политагитацию”, однако ситуация в этом году повторилась.

Источник : МИД

