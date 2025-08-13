Партія Грузинська мрія використала кадри війни в Україні у своїй рекламі: реакція МЗС
Провладна партія Грузинська мрія у Грузії повторно використала зображення зруйнованих армією Росії українських міст для своєї реклами напередодні місцевих виборів.
Про це стало відомо з передвиборчих відеороликів, які політсила публікує на своїх каналах в соцмережах.
Зруйновані українські міста – у рекламі провладної політсили Грузії
На відео продемонстрували чорно-білі кадри з прифронтових українських міст, повністю зруйнованих війною Росії проти України.
Також там показали кадри з цвинтаря, де поховані загиблі українські захисники, знищений міст, численні обстріли, удар БпЛА в житлову будівлю і подружжя українців, що стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син.
Ці кадри протиставляють іншим – кольоровим зображенням мирних грузинських міст, де можна побачити розвинену інфраструктуру.
Ліворуч надруковано: Ні війні!
Праворуч – напис: Обирай мир.
Під відео розмістили гасло: Мир Грузії – більше добра для Тбілісі.
Як відреагувало Міністерство закордонних справ України
Українське МЗС наголосило, що це має вигляд чергової недружньої дії з боку провладної партії Грузинська мрія, яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео жахливих наслідків російської повномасштабної агресії проти України.
– Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності, – йдеться в офіційному коментарі відомства.
Міністерство порадило політтехнологам грузинської партії “бути чесними з власним народом” та розмістити більш правдиву картинку.
Праворуч – російський триколор, ліворуч — зачинені двері до ЄС та НАТО.
Зазначається, що саме така картинка відповідатиме дійсності, адже чинна влада Грузії позбавила свою країну не війни, а європейського майбутнього.
Водночас Україна, як наголошують у повідомленні, залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.
Нагадаємо, у Грузії 4 жовтня 2025 року мають відбутися місцеві вибори. Грузинська мрія розраховує здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах країни.
Ця політсила використовувала кадри українських міст, зруйнованих російською війною, у своїй передвиборчій кампанії у вересні 2024 року.
Українське МЗС і тоді засудило таку “політагітацію”, однак ситуація цього року повторилась.