Партія Грузинська мрія використала кадри війни в Україні у своїй рекламі: реакція МЗС

Провладна партія Грузинська мрія у Грузії повторно використала зображення зруйнованих армією Росії українських міст для своєї реклами напередодні місцевих виборів.

Про це стало відомо з передвиборчих відеороликів, які політсила публікує на своїх каналах в соцмережах.

Зруйновані українські міста – у рекламі провладної політсили Грузії

На відео продемонстрували чорно-білі кадри з прифронтових українських міст, повністю зруйнованих війною Росії проти України.

Також там показали кадри з цвинтаря, де поховані загиблі українські захисники, знищений міст, численні обстріли, удар БпЛА в житлову будівлю і подружжя українців, що стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син.

Ці кадри протиставляють іншим – кольоровим зображенням мирних грузинських міст, де можна побачити розвинену інфраструктуру.

Ліворуч надруковано: Ні війні!

Праворуч – напис: Обирай мир.

Під відео розмістили гасло: Мир Грузії – більше добра для Тбілісі.

Як відреагувало Міністерство закордонних справ України

Українське МЗС наголосило, що це має вигляд чергової недружньої дії з боку провладної партії Грузинська мрія, яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео жахливих наслідків російської повномасштабної агресії проти України.

– Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності, – йдеться в офіційному коментарі відомства.

Міністерство порадило політтехнологам грузинської партії “бути чесними з власним народом” та розмістити більш правдиву картинку.

Праворуч – російський триколор, ліворуч — зачинені двері до ЄС та НАТО.

Зазначається, що саме така картинка відповідатиме дійсності, адже чинна влада Грузії позбавила свою країну не війни, а європейського майбутнього.

Водночас Україна, як наголошують у повідомленні, залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.

Нагадаємо, у Грузії 4 жовтня 2025 року мають відбутися місцеві вибори. Грузинська мрія розраховує здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах країни.

Ця політсила використовувала кадри українських міст, зруйнованих російською війною, у своїй передвиборчій кампанії у вересні 2024 року.

Українське МЗС і тоді засудило таку “політагітацію”, однак ситуація цього року повторилась.

