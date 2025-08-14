Зеленский сегодня встретится со Стармером в Лондоне — СМИ
Президент Владимир Зеленский сегодня в Лондоне встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает Sky news со ссылкой на офис главы британсткого правительства.
Встреча Зеленского и Стармера 14 августа
На Даунинг-стрит не предоставили деталей о том, что именно будут обсуждать Зеленский и Стармер во время встречи, однако она состоится за день до саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
Накануне, по итогам совместной онлайн-конференции с лидерами стран Европы, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности для защиты своей территориальной целостности в рамках любого соглашения.
По его словам, эта неделя очень важна для будущего Украины.
Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Лондона является непоколебимой.