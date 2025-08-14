Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером у Лондоні – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський сьогодні у Лондоні зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Sky news з посиланням на офіс глави британського уряду.

Зустріч Зеленського і Стармера 14 серпня

На Даунінг-стріт не надали деталей про те, що саме обговорюватимуть Зеленський і Стармер під час зустрічі, проте вона відбудеться за день до саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Напередодні, за підсумками спільної онлайн-конференції з лідерами країн Європи, президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності у межах будь-якої угоди.

За його словами, цей тиждень дуже важливий для майбутнього України.

Він наголосив, що підтримка Києва з боку Лондона є непохитною.

