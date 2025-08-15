Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Школьные каникулы 2025-2026 в Украине: ориентировочные даты и продолжительность
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Три месяца заключения: украинцев арестовали за вандализм в Польше

Наручники, затримання
Фото: Pexels

В Польше взяли под стражу украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников на территории страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МВД Украины.

В Польше задержали украинцев: что известно

13 августа полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев.

Сейчас смотрят

По утверждению правоохранителей, они рисовали красно-черные флаги и оставляли “бандеровские лозунги” на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

Эти действия происходили на территории Вроцлава, Варшавы, а также недавно в селе Домостав.

МИД не уточнил точное количество подозреваемых по делу.

По предварительной информации генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые взяты под стражу сроком на три месяца.

Консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство Украины в Варшаве заявило, что расценивает действия, направленные против мест памяти на территории Польши, как провокацию, организованную российскими спецслужбами.

Напомним, что Посольство Украины обратилось к компетентным органам Польши с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины.

Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти как своей, так и соседей.

В то же время дипломаты ожидают, что правоохранительные органы Польши также отреагируют на акты вандализма против украинских мест памяти.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий официально обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Читайте также
Что такое Волынская трагедия и может ли стать преградой для Украины на пути в ЕС
Волинська трагедія

Связанные темы:

волинська трагедіяМВДПольша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь