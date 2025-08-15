Три месяца заключения: украинцев арестовали за вандализм в Польше

В Польше взяли под стражу украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников на территории страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МВД Украины.

В Польше задержали украинцев: что известно

13 августа полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев.

По утверждению правоохранителей, они рисовали красно-черные флаги и оставляли “бандеровские лозунги” на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

Эти действия происходили на территории Вроцлава, Варшавы, а также недавно в селе Домостав.

МИД не уточнил точное количество подозреваемых по делу.

По предварительной информации генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые взяты под стражу сроком на три месяца.

Консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство Украины в Варшаве заявило, что расценивает действия, направленные против мест памяти на территории Польши, как провокацию, организованную российскими спецслужбами.

Напомним, что Посольство Украины обратилось к компетентным органам Польши с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины.

Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти как своей, так и соседей.

В то же время дипломаты ожидают, что правоохранительные органы Польши также отреагируют на акты вандализма против украинских мест памяти.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий официально обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

