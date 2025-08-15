Три місяці ув’язнення: українців заарештували за вандалізм у Польщі

У Польщі взяли під варту українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток на території країни.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на МВС України.

У Польщі затримали українців: що відомо

13 серпня поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців.

За твердженням правоохоронців, вони малювали червоно-чорні прапори та залишали “бандерівські гасла” на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.

Ці дії відбувалися на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

МЗС не уточнило точну кількість підозрюваних у справі.

За попередньою інформацією генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних взято під варту строком на три місяці.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для з’ясування обставин події.

Посольство України у Варшаві заявило, що розцінює дії, спрямовані проти місць пам’яті на території Польщі, як провокацію, організовану російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що Посольство України звернулося до компетентних органів Польщі з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті як власної, так і сусідів.

Водночас дипломати очікують, що правоохоронні органи Польщі також відреагують на акти вандалізму проти українських місць пам’яті.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький офіційно звернувся по українського лідера Володимира Зеленського із закликом розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

