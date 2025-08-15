Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Срочно
Срочно
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

В РФ произошел взрыв в пороховом цехе завода Эластик: есть погибшие и десятки раненых

вибух на заводі еластик
Скриншот відео з Telegram

В пороховом цехе завода Эластик в Рязанской области России произошел взрыв. В результате инцидента есть погибшие и десятки пострадавших.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ и Telegram-каналы.

Взрыв на заводе Эластик в РФ

Взрыв на заводе Эластик произошел около 10:30 по местному времени. Здание порохового цеха полностью разрушено.

Сейчас смотрят

Известно о трех погибших и 20 пострадавших. В то же время Telegram-канал Baza пишет, что количество погибших возросло до пяти. Под завалами остаются люди.

Руководитель ЦПД при СНБО Александр Коваленко сообщил, что в цехе находились около 50 россиян, которые работали на ВПК РФ.

Завод синтетических волокон Эластик специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Предприятие расположено в Шиловском районе Рязанской области.

В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки Разряд – тогда погибли 17 человек. Разряд арендует площадь в Эластик и производит промышленную взрывчатку, в частности из продуктов утилизации боеприпасов.

Читайте также
В РФ произошел взрыв на содовом заводе, который производит химикаты для взрывчатки
вибух Стерлітамак

Связанные темы:

ВзрывРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь