В РФ произошел взрыв в пороховом цехе завода Эластик: есть погибшие и десятки раненых

В пороховом цехе завода Эластик в Рязанской области России произошел взрыв. В результате инцидента есть погибшие и десятки пострадавших.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ и Telegram-каналы.

Взрыв на заводе Эластик в РФ

Взрыв на заводе Эластик произошел около 10:30 по местному времени. Здание порохового цеха полностью разрушено.

Известно о трех погибших и 20 пострадавших. В то же время Telegram-канал Baza пишет, что количество погибших возросло до пяти. Под завалами остаются люди.

Є загиблі і поранені на пороховому заводі Эластик у Рязанській області. pic.twitter.com/Ow78u2MOLj — Одеса — мама (@odesamama38) August 15, 2025

Руководитель ЦПД при СНБО Александр Коваленко сообщил, что в цехе находились около 50 россиян, которые работали на ВПК РФ.

Завод синтетических волокон Эластик специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Предприятие расположено в Шиловском районе Рязанской области.

В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки Разряд – тогда погибли 17 человек. Разряд арендует площадь в Эластик и производит промышленную взрывчатку, в частности из продуктов утилизации боеприпасов.

