У РФ стався вибух у пороховому цеху заводу Еластик: є загиблі та десятки поранених
У пороховому цеху заводу Еластик у Рязанській області Росії стався вибух. Внаслідок інциденту є загиблі та десятки постраждалих.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та Telegram-канали.
Вибух на заводі Еластик у РФ
Вибух на заводі Еластик стався близько 10:30 за місцевим часом. Будівля порохового цеху повністю зруйнована.
Відомо про трьох загиблих та 20 постраждалих. Водночас Telegram-канал Baza пише, що кількість загиблих зросла до п’яти. Під завалами залишаються люди.
Є загиблі і поранені на пороховому заводі Эластик у Рязанській області. pic.twitter.com/Ow78u2MOLj
— Одеса – мама (@odesamama38) August 15, 2025
Керівник ЦПД при РНБО Олександр Коваленко повідомив, що в цеху перебували близько 50 росіян, які працювали на ВПК РФ.
Завод синтетичних волокон Еластик спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. Підприємство розташоване в Шиловському районі Рязанської області.
У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки Разряд – тоді загинули 17 осіб. Разряд орендує площу в Еластик та виробляє промислову вибухівку, зокрема з продуктів утилізації боєприпасів.