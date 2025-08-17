Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Встреча с Трампом в Белом доме: кто полетит в США вместе с Зеленским

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

К встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа присоединится широкий круг европейских лидеров.

Об участии различных политиков сообщают мировые СМИ.

Кто поедет с Зеленским в Вашингтон

Так, по приглашению Зеленского к встрече с главой США Дональдом Трампом в Белом доме присоединится президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако сначала она встретится с украинским лидером в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие в переговорах в Вашингтоне.

Кроме того, среди европейских лидеров, которые присоединятся к встрече Зеленского с Трампом в Вашингтоне, будут:

  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Финляндии Александр Стубб;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

Как отмечают в Politico, присутствие широкого круга европейских лидеров имеет целью предотвратить возможные конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США учесть позицию Европы в дальнейших переговорах по Украине.

Саммит в Белом доме рассматривают как ключевое событие, которое позволит заверить, что Трамп не согласится на неприемлемые требования России.

Таким образом, встреча в Вашингтоне станет крупнейшим международным совещанием по Украине с начала полномасштабной войны.

Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится встреча Коалиции желающих.

Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Согласно сообщениям СМИ, Владимир Зеленский уже прибыл в Брюссель.

