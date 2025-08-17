Встреча с Трампом в Белом доме: кто полетит в США вместе с Зеленским
К встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа присоединится широкий круг европейских лидеров.
Об участии различных политиков сообщают мировые СМИ.
Кто поедет с Зеленским в Вашингтон
Так, по приглашению Зеленского к встрече с главой США Дональдом Трампом в Белом доме присоединится президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Однако сначала она встретится с украинским лидером в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие в переговорах в Вашингтоне.
Кроме того, среди европейских лидеров, которые присоединятся к встрече Зеленского с Трампом в Вашингтоне, будут:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер-министр Финляндии Александр Стубб;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
Как отмечают в Politico, присутствие широкого круга европейских лидеров имеет целью предотвратить возможные конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США учесть позицию Европы в дальнейших переговорах по Украине.
Саммит в Белом доме рассматривают как ключевое событие, которое позволит заверить, что Трамп не согласится на неприемлемые требования России.
Таким образом, встреча в Вашингтоне станет крупнейшим международным совещанием по Украине с начала полномасштабной войны.
Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится встреча Коалиции желающих.
Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Согласно сообщениям СМИ, Владимир Зеленский уже прибыл в Брюссель.