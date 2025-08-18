Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Обсудили фронт и возможности дипломатии: Зеленский встретился с Келлогом

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом дипломатические усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов, направленные на установление мира, и ситуацию на поле боя.

Об этом Зеленский написал в сети Х.

Зеленский поблагодарил Келлога за поддержку

 — Спасибо генералу Келлогу за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил Украину и другие европейские страны сегодня в Вашингтон — это первая встреча в таком формате, и она очень серьезная, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что мир для одной страны в Европе означает мир для всей Европы.

Он подчеркнул, что Украина в дальнейшем готова работать с максимальной отдачей, чтобы завершить войну и обеспечить надежную безопасность.

— Это – ключевые вопросы, — подчеркнул президент.

Он добавил, что этой ночью Россия продолжила свои атаки на украинские города. В результате вражеских обстрелов есть погибшие, в том числе – двое детей. Десятки мирных жителей получили ранения.

— Мы обсудили ситуацию на поле боя и наши сильные дипломатические возможности — украинские и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно заставить к миру только силой, и президент Трамп обладает этой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы наступил мир. Спасибо, — написал Зеленский.

Напомним, 18 августа состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно обнародованному графику, переговоры продлятся ориентировочно один час.

В Соединенные Штаты также прибудут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и руководители нескольких стран ЕС.

Трамп Зеленський 2 онлайн

