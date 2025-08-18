Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: онлайн-трансляция

18 августа, 12:04

Чуть ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон накануне встречи с президентом Трампом.

— Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным, — заявил Зеленский.

Зеленский вспомнил о провале гарантий безопасности 1994 года и отметил, что не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.