Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: онлайн-трансляция
В понедельник, 18 августа, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Согласно обнародованному расписанию, переговоры продлятся около часа.
В США также едут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры нескольких стран ЕС.
После разговора с Зеленским у Трампа состоится многосторонняя встреча американского лидера с руководителями стран Европы.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в Белом доме будут обсуждаться вопросы о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины на встрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров, пишет The Guardian.
Чуть ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон накануне встречи с президентом Трампом.
— Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным, — заявил Зеленский.
Зеленский вспомнил о провале гарантий безопасности 1994 года и отметил, что не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.
Встреча Зеленского с Трампом: расписание переговоров
Встреча Трампа и Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.
Переговоры продлятся около часа, после чего Трамп встретится с европейскими лидерами.
- 19:00 по киевскому времени: европейские лидеры прибывают в Белый дом;
- 20:00 по киевскому времени: Трамп приветствует Зеленского;
- 20:15 по киевскому времени: двусторонняя встреча Трампа и Зеленского;
- 21:15 по киевскому времени: Трамп приветствует европейских лидеров;
- 22:00 по киевскому времени: многосторонняя встреча с европейскими лидерами.
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Зеленского в Белом доме будут сопровождать европейские лидеры.
Вот кто будет присутствовать:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- Генсек НАТО Марк Рютте;
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- Президент Франции Эммануэль Макрон;
- Канцлер Германии Фридрих Мерц;
- Премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
- Президент Финляндии Александр Стубб.