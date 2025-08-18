Укр Рус
Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
1 мин.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: онлайн-трансляция

Ключевые события
12:02
Встреча Зеленского с Трампом: расписание переговоров
Трамп Зеленський 2 онлайн
Фото: Факти ICTV

В понедельник, 18 августа, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Согласно обнародованному расписанию, переговоры продлятся около часа.

В США также едут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры нескольких стран ЕС.

После разговора с Зеленским у Трампа состоится многосторонняя встреча американского лидера с руководителями стран Европы.

18 августа, 12:07

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в Белом доме будут обсуждаться вопросы о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины на встрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров, пишет The Guardian.

18 августа, 12:04

Чуть ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон накануне встречи с президентом Трампом.

— Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным, — заявил Зеленский.

Зеленский вспомнил о провале гарантий безопасности 1994 года и отметил, что не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

18 августа, 12:02

Встреча Зеленского с Трампом: расписание переговоров

Встреча Трампа и Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по киевскому времени.

Переговоры продлятся около часа, после чего Трамп встретится с европейскими лидерами.

Встреча Зеленского с Трампом: расписание переговоров

  • 19:00 по киевскому времени: европейские лидеры прибывают в Белый дом;
  • 20:00 по киевскому времени: Трамп приветствует Зеленского;
  • 20:15 по киевскому времени: двусторонняя встреча Трампа и Зеленского;
  • 21:15 по киевскому времени: Трамп приветствует европейских лидеров;
  • 22:00 по киевскому времени: многосторонняя встреча с европейскими лидерами.
18 августа, 11:58

Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Зеленского в Белом доме будут сопровождать европейские лидеры.

Вот кто будет присутствовать:

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • Генсек НАТО Марк Рютте;
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
  • Президент Франции Эммануэль Макрон;
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • Премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
  • Президент Финляндии Александр Стубб.

