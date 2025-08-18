Трамп начал готовить встречу Зеленского с Путиным

Президент США Дональд Трамп начал готовить встречу главы Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп – о встрече Зеленского с Путиным

По словам президента США, после завершения “очень хороших встреч” с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

– После завершения встреч я позвонил президенту Путину и начал готовиться к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое будет определено позже, – написал Дональд Трамп.

После встречи Зеленского с Путиным, продолжает президент США, состоится трехсторонняя встреча с его участием, а также украинского и российского руководителей.

Дональд Трамп назвал это “очень хорошим первым шагом в войне, которая длится уже почти четыре года”.

В настоящее время, отмечает Дональд Трамп, свои действия с Россией и Украиной координируют вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

