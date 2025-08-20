”Облегченное НАТО” для Украины: Мелони предлагает гарантии безопасности без членства в Альянсе

Европейские лидеры обсуждают гарантию безопасности для Украины, которая обяжет союзников Киева в течение 24 часов принять решение о предоставлении военной поддержки в случае повторного нападения России.

Об этом пишет Bloomberg.

Вариант “облегченного НАТО” для Украины

Предложение, напоминающее коллективную оборону НАТО, но не предусматривающее фактического членства в Альянсе, продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Сейчас смотрят

Это один из вариантов, который прорабатывают европейские лидеры после того, как президент Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины.

Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО в настоящее время невозможно, и предлагает механизм коллективной помощи как следующий лучший вариант, сообщают источники издания на условиях анонимности.

Вариант “облегченного НАТО” значительно уступает коллективным обязательствам Альянса, указанным в статье 5 Устава НАТО, однако он предусматривает, что страны, заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут оперативно согласовывать свои действия в случае нападения, сообщили источники.

Среди мер — предоставление Киеву быстрой и постоянной оборонной поддержки, экономической помощи, усиление украинской армии и введение санкций против России. Предусматривает ли план отправку европейских войск в Украину отдельными странами, пока неизвестно.

После встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа, США предоставили более четкие обязательства по гарантиям безопасности.

Это стало облегчением для Европы после того, как на саммите с Путиным на Аляске Трамп демонстрировал приверженность Москве.

Однако он исключил отправку американских солдат в Украину, но отметил, что США могут предоставить воздушную поддержку.

Европейские чиновники приступили к работе над гарантиями, включая план отправки французских и британских войск в Украину в рамках потенциального мирного соглашения.

Пока неизвестно, какую роль в этом играет план Мелони. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает использование двустороннего соглашения между Римом и Киевом, подписанного в 2024 году, которое содержит взаимные меры безопасности, в качестве базового образца, сообщили источники.

Обсуждения продолжаются и условия могут измениться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.