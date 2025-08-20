”Облегченное НАТО” для Украины: Мелони предлагает гарантии безопасности без членства в Альянсе
Европейские лидеры обсуждают гарантию безопасности для Украины, которая обяжет союзников Киева в течение 24 часов принять решение о предоставлении военной поддержки в случае повторного нападения России.
Об этом пишет Bloomberg.
Вариант “облегченного НАТО” для Украины
Предложение, напоминающее коллективную оборону НАТО, но не предусматривающее фактического членства в Альянсе, продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Это один из вариантов, который прорабатывают европейские лидеры после того, как президент Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины.
Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО в настоящее время невозможно, и предлагает механизм коллективной помощи как следующий лучший вариант, сообщают источники издания на условиях анонимности.
Вариант “облегченного НАТО” значительно уступает коллективным обязательствам Альянса, указанным в статье 5 Устава НАТО, однако он предусматривает, что страны, заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут оперативно согласовывать свои действия в случае нападения, сообщили источники.
Среди мер — предоставление Киеву быстрой и постоянной оборонной поддержки, экономической помощи, усиление украинской армии и введение санкций против России. Предусматривает ли план отправку европейских войск в Украину отдельными странами, пока неизвестно.
После встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа, США предоставили более четкие обязательства по гарантиям безопасности.
Это стало облегчением для Европы после того, как на саммите с Путиным на Аляске Трамп демонстрировал приверженность Москве.
Однако он исключил отправку американских солдат в Украину, но отметил, что США могут предоставить воздушную поддержку.
Европейские чиновники приступили к работе над гарантиями, включая план отправки французских и британских войск в Украину в рамках потенциального мирного соглашения.
Пока неизвестно, какую роль в этом играет план Мелони. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает использование двустороннего соглашения между Римом и Киевом, подписанного в 2024 году, которое содержит взаимные меры безопасности, в качестве базового образца, сообщили источники.
Обсуждения продолжаются и условия могут измениться.