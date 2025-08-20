“Полегшене НАТО” для України: Мелоні пропонує гарантії безпеки без членства в Альянсі

Головне Італія пропонує для України варіант “полегшеного НАТО” без повноправного членства.

План передбачає швидку військову та економічну допомогу у разі нападу РФ.

Серед інших заходів – посилення української армії та санкції проти Росії.

Європейські лідери обговорюють гарантію безпеки для України, яка зобов’яже союзників Києва протягом 24 годин ухвалити рішення про надання військової підтримки у разі повторного нападу Росії.

Про це пише Bloomberg.

Варіант “полегшеного НАТО” для України

Пропозицію, що нагадує колективну оборону НАТО, але не передбачає фактичного членства в Альянсі, просуває прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Це один із варіантів, які опрацьовують європейські лідери після того, як президент Дональд Трамп погодився підтримати гарантії безпеки для України.

Італійський план визнає, що членство України в НАТО наразі не є можливим та пропонує механізм колективної допомоги як наступний найкращий варіант, повідомляють джерела видання на умовах анонімності.

Варіант “полегшеного НАТО” значно поступається колективним зобов’язанням Альянсу, зазначеним у статті 5 Статуту НАТО, однак він передбачає, що країни, які уклали двосторонні угоди з Україною, оперативно узгоджуватимуть свої дії у разі нападу, повідомили джерела.

Серед заходів – надання Києву швидкої та постійної оборонної підтримки, економічної допомоги, посилення української армії та запровадження санкцій проти Росії. Чи передбачає план надсилання європейських військ до України окремими країнами, наразі невідомо.

Після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі у понеділок, 18 серпня, США надали більш чіткі зобов’язання щодо гарантій безпеки.

Це стало полегшенням для Європи після того, як на саміті з Путіним на Алясці Трамп демонстрував прихильність до Москви.

Однак він виключив відправку американських солдатів до України, проте зазначив, що США можуть надати повітряну підтримку.”

Європейські чиновники розпочали роботу над гарантіями, включно з планом відправки французьких і британських військ до України в рамках потенційної мирної угоди.

Поки невідомо, яку роль у цьому відіграє план Мелоні. Один із варіантів, що розглядається, передбачає використання двосторонньої угоди між Римом та Києвом, підписаної у 2024 році, яка містить взаємні заходи безпеки, як базового зразка, повідомили джерела.

Обговорення тривають і умови можуть змінитися.

