Отмена пошлин и расширение рынков: США и ЕС заключили торговое соглашение

Европейский Союз и Соединенные Штаты утвердили совместное заявление по рамочному соглашению, которое предусматривает взаимную, сбалансированную и справедливую торговлю.

Текст заявления обнародовала Европейская комиссия.

Соглашение о торговле между ЕС и США: что известно

В заявлении подчеркивается, что рамочное соглашение станет первым шагом в более широком процессе, который в перспективе может охватить дополнительные сферы экономического сотрудничества.

Евросоюз согласился отменить пошлины на все промышленные товары из США, а также предоставить льготный доступ к своему рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

В ответ Соединенные Штаты с 1 сентября введут 15% пошлины на большинство импортируемых товаров из ЕС. Речь идет о тарифе по режиму наибольшего благоприятствования (НСП), который США уже применяют к отдельным категориям продукции и сырья из Европы.

Кроме того, Евросоюз увеличит закупки военной и оборонной техники в США. Обе стороны также согласились активизировать взаимодействие по противодействию экспортным ограничениям, которые третьи страны могут вводить на критически важные минералы и другие ресурсы.

— Соединенные Штаты и Европейский Союз, в соответствии со своими внутренними процедурами, оперативно задокументируют Соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для реализации этого Рамочного соглашения, — отмечается в совместном заявлении.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович подчеркнул, что удалось достичь договоренностей о нулевых пошлинах для отдельных категорий товаров.

— Это включает недоступные природные ресурсы, такие как пробка, самолеты и детали самолетов, генерические фармацевтические препараты и их ингредиенты, а также химические прекурсоры, — сообщил он.

Шефчович подчеркнул, что заключенное рамочное соглашение «укрепляет доверие» и «приносит стабильность» в торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами.

Напомним, во время переговоров в Шотландии 27 июля Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли политического соглашения о заключении нового торгового соглашения между ЕС и США.

