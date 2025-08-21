Скасування мит і розширення ринків: США та ЄС уклали торговельну угоду

Європейський Союз і Сполучені Штати погодили спільну заяву про рамкову угоду, яка передбачає взаємну, збалансовану та справедливу торгівлю.

Текст заяви оприлюднила Європейська комісія.

Угода про торгівлю між ЄС і США: що відомо

У заяві підкреслюється, що рамкова угода стане першим кроком у ширшому процесі, який у перспективі може охопити додаткові сфери економічної співпраці.

Зараз дивляться

Євросоюз погодився скасувати мита на всі промислові товари зі США, а також надати пільговий доступ до свого ринку для великого спектра морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

У відповідь Сполучені Штати з 1 вересня введуть 15% мит на більшість імпортованих товарів з ЄС. Йдеться про тариф за режимом найбільшого сприяння (НСП), який США вже застосовують до окремих категорій продукції та сировини з Європи.

Крім того, Євросоюз збільшить закупівлі військової та оборонної техніки у США. Обидві сторони також погодилися активізувати взаємодію щодо протидії експортним обмеженням, які треті країни можуть запроваджувати на критично важливі мінерали та інші ресурси.

– Сполучені Штати та Європейський Союз, відповідно до своїх внутрішніх процедур, оперативно задокументують Угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю для реалізації цієї Рамкової угоди, – зазначено у спільній заяві.

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович наголосив, що вдалося досягти домовленостей про нульові мита для окремих категорій товарів.

– Це включає недоступні природні ресурси, такі як корок, літаки та деталі літаків, генеричні фармацевтичні препарати та їхні інгредієнти, а також хімічні прекурсори, – повідомив він.

Шефчович підкреслив, що укладена рамкова угода “зміцнює довіру” та “приносить стабільність” у торговельні відносини між Європою та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, під час переговорів у Шотландії 27 липня Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп досягли політичної згоди щодо укладення нової торговельної угоди між ЄС та США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.