Контроль через гаджеты: россиян будут вынуждать устанавливать мессенджер Max
С 1 сентября в России национальный мессенджер Max станет обязательным для предварительной установки на смартфоны и планшеты.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на распоряжение, подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Контроль за россиянами через мессенджер Max
Мессенджер Max включат в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.
Max заменит VK Messenger, который добавили в этот список в 2023 году.
В российском правительстве заявили, что на базе Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, одной из целей которого якобы будет обеспечение безопасного общения.
Дополнительно с 1 сентября обязательным для предварительной установки на технику с операционными системами iOS и HyperOS станет российский магазин приложений RuStore.
Ранее его устанавливали только на устройствах с Android и HarmonyOS.
Бета-версия Max была представлена в марте этого года.
Она содержит мессенджер, конструктор чат-ботов, платежную систему, мини-приложения и цифровой банк ВТБ.
По данным Медиазоны, мессенджер собирает данные о пользователях, включая IP-адреса и информацию об активности, оставляя за собой право передавать их третьим лицам и госорганам.
Летом Госдума РФ приняла закон о национальном мессенджере, который будет объединять данные россиян из государственных баз.
Через него граждане смогут получать госуслуги, подтверждать личность и осуществлять платежи.
Замысел заключается в создании аналога китайского WeChat.