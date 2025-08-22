Контроль через гаджеты: россиян будут вынуждать устанавливать мессенджер Max

С 1 сентября в России национальный мессенджер Max станет обязательным для предварительной установки на смартфоны и планшеты.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на распоряжение, подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Контроль за россиянами через мессенджер Max

Мессенджер Max включат в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

Max заменит VK Messenger, который добавили в этот список в 2023 году.

В российском правительстве заявили, что на базе Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, одной из целей которого якобы будет обеспечение безопасного общения.

Дополнительно с 1 сентября обязательным для предварительной установки на технику с операционными системами iOS и HyperOS станет российский магазин приложений RuStore.

Ранее его устанавливали только на устройствах с Android и HarmonyOS.

Бета-версия Max была представлена в марте этого года.

Она содержит мессенджер, конструктор чат-ботов, платежную систему, мини-приложения и цифровой банк ВТБ.

По данным Медиазоны, мессенджер собирает данные о пользователях, включая IP-адреса и информацию об активности, оставляя за собой право передавать их третьим лицам и госорганам.

Летом Госдума РФ приняла закон о национальном мессенджере, который будет объединять данные россиян из государственных баз.

Через него граждане смогут получать госуслуги, подтверждать личность и осуществлять платежи.

Замысел заключается в создании аналога китайского WeChat.

