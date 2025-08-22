В Киеве нет дневников с фото Зеленского – Минкульт

Информация о том, что в киевских магазинах канцелярских товаров якобы появились школьные дневники с фотографией президента Владимира Зеленского, которые копируют образы лидера РФ Владимира Путина, является ложью.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

Дневники с фото Зеленского: детали дезинформации

По данным центра, фото якобы таких дневников распространяют в российском сегменте соцсетей, однако никакого подтверждения существования подобных дневников ни в Киеве, ни в Украине нет.

Сейчас смотрят

Эти фото тиражируют исключительно российские источники без указания магазина, производителя или каких-либо деталей продажи.

Как отмечают фактчекеры StopFake, в украинских магазинах можно найти календари или сувенирную продукцию с изображением президента Зеленского, но не школьные дневники, тем более с фотографией, которая имитирует образы российского диктатора.

В Центре стратегических коммуникаций пояснили, что российская пропаганда выдумывает такие фейки, чтобы высмеять украинскую государственность и приписать украинцам культ личности, присущий самим россиянам.

Российская пропаганда регулярно распространяет фейки. Одним из таки примеров стали якобы выплаты по 12 тыс. грн детям войны.

Соответствующее видео распространялось в социальных сетях с фейковыми ссылками на сайт Действий и Верховной Рады.

Но на самом деле постановления, о котором идет речь в ролике, не существует.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.