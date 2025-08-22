Контроль через гаджети: росіян змушуватимуть встановлювати месенджер Max

З 1 вересня у Росії національний месенджер Max стане обов’язковим для попереднього встановлення на смартфони та планшети.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на розпорядження, підписане російським прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Контроль за росіянами через месенджер Max

Месенджер Max зарахують до переліку програм, обов’язкових для попереднього встановлення на електронні пристрої.

Max замінить VK Messenger, який додали до цього списку у 2023 році.

У російському уряді заявили, що на базі Max працюватиме багатофункціональний сервіс обміну інформацією, однією з цілей якого нібито буде гарантування безпечного спілкування.

Додатково з 1 вересня обов’язковим для попереднього встановлення на техніці з операційними системами iOS та HyperOS стане російський магазин додатків RuStore.

Раніше його встановлювали лише на пристроях з Android та HarmonyOS.

Бета-версію Max представили цьогоріч у березні.

Вона містить месенджер, конструктор чат-ботів, платіжну систему, мінізастосунки та цифровий банк ВТБ.

За даними Медіазони, месенджер збирає дані про користувачів, включно з IP-адресами та інформацією про активність, залишаючи за собою право передавати їх третім особам та держорганам.

Влітку Держдума РФ ухвалила закон про національний месенджер, який об’єднуватиме дані росіян із державних баз.

Через нього громадяни зможуть отримувати держпослуги, підтверджувати особу та здійснювати платежі.

Задум полягає у створенні аналога китайського WeChat.

