Трамп выразил недовольство Путину из-за удара по заводу FLEX в Мукачево

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время разговора с президентом РФ Путиным выразил свое недовольство из-за ракетного удара по заводу американской компании FLEX в городе Мукачево Закарпатской области.

Трамп выразил недовольство Путину из-за атаки на FLEX

— Я сказал ему, что меня это не устраивает, — ответил Трамп на вопрос журналиста, обсуждал ли он с Путиным атаку на американский завод FLEX в Украине.

Напомним, ночью 21 августа российские войска нанесли удар по заводу американской компании FLEX в Мукачево.

Благодаря отработанным мерам реагирования 600 сотрудников, находившихся на смене, вовремя спустились в укрытие, что спасло им жизнь.

Сейчас смотрят

В результате атаки в общей сложности пострадали 23 человека, шестеро из них остались на стационарном лечении после обследования.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска сознательно ударили именно по американскому объекту. По его словам, предприятие занимается производством бытовой электротехники и “ничего военного” там нет.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер обратился к Дональду Трампу с призывом противодействовать российскому диктатору Путину.

По его словам, действия РФ не только уничтожают Украину, но и подрывают лидерство США, американские ценности и бизнес.

Гундер призвал Трампа защитить “ценности, которые построили Америку” и американские компании в Украине.

Источник : Fox News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.