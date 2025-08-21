Удар по Flex: глава торговой палаты США в Украине призвал Трампа остановить Путина

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом противостоять российскому диктатору Путину.

Свое обращение он обнародовал в сети Х.

Андрей Гундер призвал Трампа противостоять Путину

По словам Гундера, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по заводу компании Flex в Мукачево, который является одной из крупнейших американских инвестиций в Украине.

— Россия продолжает уничтожать и унижать американский бизнес в Украине, атакуя компании, которые инвестируют и торгуют на фондовых рынках США, — заявил он.

Гундер подчеркнул, что действия Москвы «не только уничтожают Украину, но и подрывают лидерство США, ценности и американский бизнес».

Он призвал Трампа защитить американские компании в Украине и “ценности, которые построили Америку”.

— Россия не стремится к миру. Надо показать Путину, что Соединенные Штаты защищают своих, – подытожил Гундер.

Напомним, в ночь на 21 августа российская ракета попала в здание американского завода по производству электроники в Мукачево.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что сотни беспилотников, гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты были направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, одна из ракет попала в крупный американский завод в самом западном регионе Украины, что привело к серьезным разрушениям и жертвам.

Сибига подчеркнул, что предприятие является полностью гражданским и не имеет никакого отношения к военной сфере.

Фото: Андрей Гундер

