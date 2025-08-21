Удар по Flex: глава торговой палаты США в Украине призвал Трампа остановить Путина
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом противостоять российскому диктатору Путину.
Свое обращение он обнародовал в сети Х.
Андрей Гундер призвал Трампа противостоять Путину
По словам Гундера, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по заводу компании Flex в Мукачево, который является одной из крупнейших американских инвестиций в Украине.
— Россия продолжает уничтожать и унижать американский бизнес в Украине, атакуя компании, которые инвестируют и торгуют на фондовых рынках США, — заявил он.
Гундер подчеркнул, что действия Москвы «не только уничтожают Украину, но и подрывают лидерство США, ценности и американский бизнес».
Он призвал Трампа защитить американские компании в Украине и “ценности, которые построили Америку”.
— Россия не стремится к миру. Надо показать Путину, что Соединенные Штаты защищают своих, – подытожил Гундер.
Напомним, в ночь на 21 августа российская ракета попала в здание американского завода по производству электроники в Мукачево.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что сотни беспилотников, гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты были направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.
По его словам, одна из ракет попала в крупный американский завод в самом западном регионе Украины, что привело к серьезным разрушениям и жертвам.
Сибига подчеркнул, что предприятие является полностью гражданским и не имеет никакого отношения к военной сфере.
Фото: Андрей Гундер