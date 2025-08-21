Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Взрывы в Мукачево Закарпатской области прогремели под утро 21 августа во время комбинированной массированной атаки РФ по Украине.
Обновлено в 19:01.
Взрывы в Мукачево сегодня, 21 августа
Ночью враг нанес два ракетных удара по территории одного из предприятий города.
— В связи с пожаром в результате ракетного удара спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу! — говорится в сообщении горсовета.
Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий уточнил, что в результате удара крылатыми ракетами разрушены складские помещения предприятия, по состоянию на семь часов утра тушение пожара продолжается.
По данными ОВА по состоянию на 19:01, количество раненых на данный момент возросло до 23. В стационаре остается шесть пациентов.
У пострадавших диагностировали травмы нижних конечностей и таза, травму и ушиб головного мозга, осколочные ранения головы.
Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.
Билецкий также сообщил, что сегодня в результате падения БпЛА (предварительно — Шахеда) зафиксированы повреждения в селе Липовец Хустского района Закарпатской области.
По его словам, жертв нет, но повреждены хозяйственное здание и линия электропередач, выбиты окна в жилом доме.
На место выехали соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.
Фото: Мирослав Білецький