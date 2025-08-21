Укр Рус
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие

Вибухи в Мукачеві

Взрывы в Мукачево Закарпатской области прогремели под утро 21 августа во время комбинированной массированной атаки РФ по Украине.

Обновлено в 19:01.

Взрывы в Мукачево сегодня, 21 августа

Ночью враг нанес два ракетных удара по территории одного из предприятий города.

— В связи с пожаром в результате ракетного удара спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу! — говорится в сообщении горсовета.

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий уточнил, что в результате удара крылатыми ракетами разрушены складские помещения предприятия, по состоянию на семь часов утра тушение пожара продолжается.

По данными ОВА по состоянию на 19:01, количество раненых на данный момент возросло до 23. В стационаре остается шесть пациентов.

У пострадавших диагностировали травмы нижних конечностей и таза, травму и ушиб головного мозга, осколочные ранения головы.

Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Билецкий также сообщил, что сегодня в результате падения БпЛА (предварительно — Шахеда) зафиксированы повреждения в селе Липовец Хустского района Закарпатской области.

По его словам, жертв нет, но повреждены хозяйственное здание и линия электропередач, выбиты окна в жилом доме.

На место выехали соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

События ночи 21 августа: комбинированный удар по городам Украины и “бавовна” в РФ
