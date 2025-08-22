Трамп висловив невдоволення Путіну через удар по заводу FLEX у Мукачеві
Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з президентом РФ Путіним висловив своє невдоволення через ракетний удар по заводу американської компанії FLEX у місті Мукачево Закарпатської області.
– Я сказав йому, що мене це не влаштовує, – відповів Трамп на запитання журналіста, чи обговорював він із Путіним атаку на американський завод FLEX в Україні.
Нагадаємо, уночі 21 серпня російські війська завдали удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві.
Завдяки відпрацьованим заходам реагування 600 співробітників, які перебували на зміні, вчасно спустилися до укриття, що врятувало їхні життя.
Унаслідок атаки загалом постраждали 23 людини, шестеро з них залишилися на стаціонарному лікуванні після обстеження.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що російські війська свідомо вдарили саме по американському об’єкту. За його словами, підприємство займається виробництвом побутової електротехніки і “нічого воєнного” там немає.
Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до Дональда Трампа із закликом протидіяти російському диктатору Путіну.
За його словами, дії РФ не лише нищать Україну, але і підривають лідерство США, американські цінності та бізнес.
Гундер закликав Трампа захистити “цінності, які побудували Америку” та американські компанії в Україні.