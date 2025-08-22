Трамп висловив невдоволення Путіну через удар по заводу FLEX у Мукачеві

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з президентом РФ Путіним висловив своє невдоволення через ракетний удар по заводу американської компанії FLEX у місті Мукачево Закарпатської області.

Трамп висловив невдоволення Путіну через атаку на FLEX

– Я сказав йому, що мене це не влаштовує, – відповів Трамп на запитання журналіста, чи обговорював він із Путіним атаку на американський завод FLEX в Україні.

Нагадаємо, уночі 21 серпня російські війська завдали удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві.

Завдяки відпрацьованим заходам реагування 600 співробітників, які перебували на зміні, вчасно спустилися до укриття, що врятувало їхні життя.

Унаслідок атаки загалом постраждали 23 людини, шестеро з них залишилися на стаціонарному лікуванні після обстеження.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що російські війська свідомо вдарили саме по американському об’єкту. За його словами, підприємство займається виробництвом побутової електротехніки і “нічого воєнного” там немає.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до Дональда Трампа із закликом протидіяти російському диктатору Путіну.

За його словами, дії РФ не лише нищать Україну, але і підривають лідерство США, американські цінності та бізнес.

Гундер закликав Трампа захистити “цінності, які побудували Америку” та американські компанії в Україні.

Джерело : Fox News

