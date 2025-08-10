Землетрясение магнитудой 6,1 потрясло Турцию: разрушены дома, есть пострадавшие

В воскресенье, 10 августа, в северо-западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, также было зафиксировано еще шесть толчков от 3,5 до 4,6 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение привело к обрушению около десяти домов, об этом пишет АР.

Землетрясение в Турции 10 августа: что известно

По информации турецких властей, а также Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), по меньшей мере один человек сейчас находится под завалами.

Сейчас смотрят

Эпицентр подземных толчков был в городе Синдирги, однако они ощущались на расстоянии около 200 км к северу, в Стамбуле, население которого составляет более 16 млн человек.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая в эфире общенационального телеканала NTV сообщил, что из-под завалов в Синдирге удалось спасти пятерых человек. Среди них – пожилая женщина.

Спасатели пытаются извлечь еще одного человека, который остается под руинами.

Мэр Синдирги Серхан Сак уточнил, что в соседнем селе Голджюк также обрушились несколько жилых домов, упал минарет местной мечети.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил в сети X, что четверо человек находятся в больнице. Угрозы для их жизни нет.

— Наша надежда — пережить это без потерь человеческих жизней, — заявил Ахмет Акин, мэр административного центра провинции Балыкесир, в комментарии телеканалу HaberTurk.

Напомним, за сутки, 11 июня, Турцию сотрясло 150 подземных толчков. Самый сильный – магнитудой 3,3 балла.

У Турции — особое географическое положение. Страна расположена на пересечении нескольких крупных тектонических плит. Это делает ее одной из самых сейсмически активных зон планеты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.