Келлог прибудет в Украину 23 августа: цель визита

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, посетит Киев. Его визит приурочен к празднованию Дня Независимости Украины, во время которого он примет участие в ряде торжественных мероприятий.

Об этом сообщил в сети Х журналист Reuters Грэм Слеттери.

Визит Келлога в Киев: что известно

— По информации источников, Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую “суматоху” этой недели, — написал Слеттери.

Журналист отметил, что поездка Келлога происходит на фоне переговоров с участием США, Украины и европейских стран о будущих гарантиях безопасности.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Перед этими встречами Зеленский беседовал с Китом Келлогом. Они обсуждали дипломатические усилия Украины, Европы и США, направленные на достижение мира, и ситуацию на фронте.

В пятницу, 22 августа, в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте.

Он провел встречу с Зеленским, в ходе которой стороны сосредоточились на совместных действиях для скорейшего завершения войны и рассмотрели вопрос будущих гарантий безопасности.

