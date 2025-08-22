Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Келлог прибудет в Украину 23 августа: цель визита

скільки днів Келлог буде у Києві
Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, посетит Киев. Его визит приурочен к празднованию Дня Независимости Украины, во время которого он примет участие в ряде торжественных мероприятий.

Об этом сообщил в сети Х журналист Reuters Грэм Слеттери.

Визит Келлога в Киев: что известно

— По информации источников, Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую “суматоху” этой недели, — написал Слеттери.

Журналист отметил, что поездка Келлога происходит на фоне переговоров с участием США, Украины и европейских стран о будущих гарантиях безопасности.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Перед этими встречами Зеленский беседовал с Китом Келлогом. Они обсуждали дипломатические усилия Украины, Европы и США, направленные на достижение мира, и ситуацию на фронте.

В пятницу, 22 августа, в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте.

Он провел встречу с Зеленским, в ходе которой стороны сосредоточились на совместных действиях для скорейшего завершения войны и рассмотрели вопрос будущих гарантий безопасности.

