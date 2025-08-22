Келлог прибуде в Україну 23 серпня: яка мета візиту

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у суботу, 23 серпня, відвідає Київ. Його візит приурочений до святкування Дня Незалежності України, під час якого він долучиться до низки урочистих заходів.

Про це повідомив у мережі Х журналіст Reuters Грем Слеттері.

Візит Келлога до Києва: що відомо

– За інформацією джерел, Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб узяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить із лідерами дипломатичну “метушню” цього тижня, – написав Слеттері.

Журналіст зазначив, що поїздка Келлога відбувається на тлі обговорень за участю США, України та європейських країн щодо майбутніх гарантій безпеки.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Перед цими зустрічами Зеленський мав розмову з Кітом Келлогом. Вони обговорювали дипломатичні зусилля України, Європи та США, спрямовані на досягнення миру та ситуацію на фронті.

У п’ятницю, 22 серпня, до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте.

Він провів зустріч із Зеленським, у ході якої сторони зосередилися на спільних діях задля якнайшвидшого завершення війни та розглянули питання майбутніх гарантій безпеки.

