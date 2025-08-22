Зеленский обсудил с Рютте гарантии безопасности и шаги к завершению войны

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве обсудили совместные шаги для приближения завершения войны, в частности вопросы гарантий безопасности.

Об этом сообщил глава государства во время совместной пресс-конференции в пятницу, 22 августа.

Визит Рютте в Украину: о чем говорили

– Сегодня мы говорили прежде всего о том, какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны. Первое – это гарантии безопасности. Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что переговоры о конкретном наполнении гарантий безопасности для Украины ежедневно продолжаются на уровне советников, военных и дипломатов.

Зеленский отметил, что главной целью переговоров с партнерами является достижение таких гарантий безопасности для Украины, которые по содержанию соответствовали бы пятой статье договора о НАТО и имели бы реальный защитный эффект.

Кроме того, президент Украины и генсек НАТО обсудили, как привлечь большинство стран к программе Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL).

– Важно, что каждый месяц добавлял программе финансов и действенности. В среднем это $1 млрд в месяц, мы обсудили с Марком, может быть на месяц миллиард, может быть где-то $1,5 млрд, над этим нужно работать. Мы говорили об этом, как привлечь больше стран к этой программе, — добавил Зеленский.

Он отметил критическую важность достаточного финансирования для программ внутреннего производства украинских дронов.

Зеленский отметил, что вторая часть разговора с командами касалась внутреннего производства. По его словам, украинский производственный потенциал превышает имеющиеся финансовые ресурсы, и сейчас правительство работает над преодолением этого дефицита, который составляет около $6 млрд.

Также собеседники обсудили ключевые детали совместной работы ради содержательных переговоров о прекращении войны.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в давлении на Россию, чтобы принудить ее к дипломатии. По его словам, в случае отказа от мирных решений необходимы действительно мощные санкции.

