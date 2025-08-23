Турция может отправить военных в Украину в рамках гарантий безопасности

Турция рассматривает вопрос отправки своих военнослужащих на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона Єдині новини.

Гарантии безопасности для Украины со стороны Турции

По его словам, Турция готова присоединиться по меньшей мере к послевоенному разминированию Черного моря.

В то же время Турция рассматривает потенциальное отправление своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Посол рассказал, что вчера встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, с которым состоялся очень хороший разговор.

Джелял отметил, что Анкара также рассматривает предложения об участии в гуманитарном гражданском наземном разминировании.

Он утверждает, что Турция — одна из более чем 10 стран, которые уже рассматривают потенциальную отправку своих военных в Украину как стабилизирующий фактор и гарантию для предотвращения повторной агрессии России в случае достижения мирного соглашения.

По мнению посла, Турция до сих пор остается одной из лучших площадок для переговоров на уровне делегаций и лидеров.

