Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Наработки по гарантиям безопасности для Украины будут готовы в ближайшие дни – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом гарантии безопасности и совместную работу в этом направлении с партнерами. Наработки будут готовы в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский провел беседу со Схоофом

– Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности, – рассказал Зеленский.

Глава государства также обсудил с премьером Нидерландов дипломатическую работу с партнерами и встречи в Вашингтоне.

Зеленский выразил убеждение, что сейчас есть реальный шанс закончить войну и Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир.

Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы украинских городов.

– Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы, — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и Схооф говорили о совместных проектах Киева и Амстердама, об инвестициях в украинское оборонное производство. Президент добавил, что готовятся важные договоренности и встречи в ближайшее время.

Накануне Владимир Зеленский заявил, только после того как пропишут всю инфраструктуру гарантий безопасности для Украины, станет понятно, какую роль будут играть конкретные страны.

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийНидерланды
