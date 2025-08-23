Туреччина може відправити військових в Україну в рамках гарантій безпеки

Туреччина розглядає питання відправлення своїх військовослужбовців на територію України у рамках гарантій безпеки.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в ефірі телемарафону Єдині новини.

Гарантії безпеки для України з боку Туреччини

За його словами, Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря.

Зараз дивляться

Водночас Туреччина розглядає потенційне відряджання своїх військових до України в рамках гарантій безпеки.

Посол розповів, що вчора зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, з яким відбулася дуже гарна розмова.

Джелял зазначив, що Анкара також розглядає пропозиції про участь у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Він стверджує, що Туреччина – одна з понад 10 країн, які вже розглядають потенційне відправлення своїх військових до України як стабілізаційний фактор і гарантію для запобігання повторної агресії Росії у разі досягнення мирної угоди.

На думку посла, Туреччина досі залишається одним з найкращих майданчиків для переговорів на рівні делегацій та лідерів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.