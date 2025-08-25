Президент Польши инициировал запрет “символа Бандеры”: реакция диписточника

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о проекте закона, который приравняет в польском Уголовном кодексе “символ Бандеры” к нацистским и коммунистическим символам.

Об этом сообщило агентство РАР.

“Символ Бандеры”

— Чтобы устранить российскую пропаганду и наладить польско-украинские отношения на основе настоящего партнерства, взаимного уважения и чуткости, мы должны включить в проект закона четкий лозунг: Стоп бандеризму, а в Уголовном кодексе приравнять бандеровский символ к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, широко известному как нацизм, и советскому коммунизму, — сказал президент Польши.

По словам Навроцкого, данное решение соответствует интересам польского национального сообщества и хорошим отношениям с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, правды и вопреки пропаганде РФ.

Реакция на заявление Навроцкого

Фактам ICTV дипломатический источник заявил, что в настоящее время анализируется правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше.

— Мы благодарны официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верим, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах Евросоюза, — подчеркнул источник.

В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут усилить негативные настроения в украинском обществе, отметил дипломатический источник.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с приближением решающего момента в войне российская пропаганда пытается поссорить Украину и Польшу, подпитывая антиукраинские настроения среди поляков.

