Президент Польщі ініціював заборону “символу Бандери”: реакція дипджерела

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про проєкт закону, який прирівняє у польському Кримінальному кодексі “символ Бандери” до нацистських і комуністичних символів.

Про це повідомило агентство РАР.

“Символ Бандери”

– Щоб усунути російську пропаганду і налагодити польсько-українські відносини на основі справжнього партнерства, взаємної поваги та чуйності, ми повинні додати в проєкт закону чітке гасло: Стоп бандеризму, а у Кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, широко відомому як нацизм, радянському комунізму, – сказав президент Польщі.

За словами Навроцького, це рішення відповідає інтересам польської національної спільноти та добрим відносинам з Україною, які повинні будуватися на засадах справедливості, правди та всупереч пропаганді РФ.

Зараз дивляться

Реакція на заяву Навроцького

Фактам ICTV дипломатичне джерело заявило, що наразі аналізується правовий вимір ухвалених рішень та їхній можливий вплив на становище українських громадян у Польщі.

– Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах Євросоюзу, – наголосило джерело.

Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть посилити негативні настрої в українському суспільстві, зазначило дипломатичне джерело.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з наближенням вирішального моменту у війні російська пропаганда намагається посварити Україну та Польщу, підживлюючи антиукраїнські настрої серед поляків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.