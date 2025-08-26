В ближайшие месяцы Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16.

Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу.

Украина получит самолеты F-16 от Бельгии: что известно

Глава бельгийского МИД не уточнил, какое точное количество самолетов передадут Украине. Однако отметил, что Бельгия уже обучила более 3 тысяч пилотов, солдат и техников.

— Мы уже обучили более 3000 украинских солдат, пилотов и техников. Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы, — сказал Максим Прево.

Также глава МИД Бельгии заявил, что страна готова присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине после прекращения войны с Россией.

По его словам, после принятия решения о прекращении огня Бельгия обсудит с партнерами и министерством обороны свой вклад в миротворческие силы.

— Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем внести. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо, — заявил Прево.

Напомним, Сибига заявил, что работа по подготовке будущих гарантий безопасности для Украины уже стартовала — советники по нацбезопасности провели ряд встреч для согласования деталей.

