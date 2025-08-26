Робота з підготовки майбутніх безпекових гарантій для України вже стартувала – радники з нацбезпеки провели низку зустрічей для узгодження деталей.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції в Одесі з очільниками МЗС Люксембургу, Бельгії та представницею МЗС Нідерландів.

Безпекові гарантії для України

Сибіга наголосив, що для України важливо досягати швидких результатів у підготовці безпекових гарантій, відзначивши складність процесу та його багатовимірність – військовий, політико-дипломатичний і юридичний аспекти.

– Після зустрічей у Вашингтоні створено відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, напевно найбільш важливий і фундаментальний, то на рівні радників з питань національної безпеки цей процес розпочався, і відбулося вже декілька зустрічей з напрацювання конкретики щодо майбутніх безпекових гарантій, – сказав він.

Глава української дипломатії додав, що ці безпекові гарантії повинні бути юридично обов’язковими.

Очільник МЗС наголосив, що це принципово і засадничо для України, адже фактично стане внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки не лише в Європі, а й у Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки безпека цих регіонів взаємопов’язана.

Раніше Сибіга у телефонній розмові з держсекретарем США пояснив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов’язковими та ефективними.

