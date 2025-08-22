Украине недостаточно самолетов F-16, чтобы гарантировать безопасность в небе — Зеленский

Украине не хватает истребителей, чтобы гарантировать безопасность в воздушном пространстве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Украине не хватает самолетов для защиты неба

По словам главы государства, в настоящее время ведутся переговоры с США и странами Европы о предоставлении Украине гарантий безопасности.

— Это начало большой работы. Это очень непросто, потому что гарантии состоят из того, что партнеры могут дать Украине, а также из того, какой должна быть в Украине армия и где нам брать возможности, чтобы армия сохраняла свою силу, – сказал Зеленский.

Президент привел в пример украинский воздушный флот и поблагодарил союзников за решение передать Украине истребители F-16.

— У нас нет всех тех самолетов, которые нам нужны, но мы знаем, что это самолеты… их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно. Я пока не готов об этом говорить, – сказал глава государства.

По его словам, международные партнеры понимают масштабы потребностей Воздушных сил ВСУ, но кроме политической воли и производственных возможностей есть еще вопрос финансирования.

— И поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, все непросто, а из-за вот таких деталей. Понятно, что все эти детали обсуждаются, все эти детали важны, — отметил Зеленский.

Зеленский и Рютте обсудили совместные шаги, которые должны приблизить завершение войны. Одним из ключевых вопросов стали именно гарантии безопасности для Украины.

Напомним, сегодня с официальным визитом в Украину прибыл генсек НАТО Марк Рютте.

Во время переговоров с президентом Украины они обсудили шаги к завершению войны и вопросы гарантий безопасности.

Фото: Владимир Зеленский

