Украине недостаточно самолетов F-16, чтобы гарантировать безопасность в небе — Зеленский
Украине не хватает истребителей, чтобы гарантировать безопасность в воздушном пространстве.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.
Украине не хватает самолетов для защиты неба
По словам главы государства, в настоящее время ведутся переговоры с США и странами Европы о предоставлении Украине гарантий безопасности.
— Это начало большой работы. Это очень непросто, потому что гарантии состоят из того, что партнеры могут дать Украине, а также из того, какой должна быть в Украине армия и где нам брать возможности, чтобы армия сохраняла свою силу, – сказал Зеленский.
Президент привел в пример украинский воздушный флот и поблагодарил союзников за решение передать Украине истребители F-16.
— У нас нет всех тех самолетов, которые нам нужны, но мы знаем, что это самолеты… их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно. Я пока не готов об этом говорить, – сказал глава государства.
По его словам, международные партнеры понимают масштабы потребностей Воздушных сил ВСУ, но кроме политической воли и производственных возможностей есть еще вопрос финансирования.
— И поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, все непросто, а из-за вот таких деталей. Понятно, что все эти детали обсуждаются, все эти детали важны, — отметил Зеленский.
Зеленский и Рютте обсудили совместные шаги, которые должны приблизить завершение войны. Одним из ключевых вопросов стали именно гарантии безопасности для Украины.
Напомним, сегодня с официальным визитом в Украину прибыл генсек НАТО Марк Рютте.
Во время переговоров с президентом Украины они обсудили шаги к завершению войны и вопросы гарантий безопасности.
Фото: Владимир Зеленский