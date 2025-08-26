У найближчі місяці Бельгія планує передати Україні літаки F-16.

Про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту в Одесу.

Україна отримає літаки F-16 від Бельгії: що відомо

Очільник бельгійського МЗС не уточнив, яку точну кількість літаків передадуть Україні. Проте зазначив, що Бельгія вже навчила понад 3 тисяч пілотів, солдат і техніків.

– Ми вже навчили понад 3000 українських солдатів, пілотів і техніків. Ми надамо вам кілька F-16 у найближчі місяці, – сказав Максим Прево.

Також глава МЗС Бельгії заявив, що країна готова долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні після припинення війни з Росією.

За його словами, після ухвалення рішення про припинення вогню Бельгія обговорить із партнерами та міністерством оборони свій внесок у миротворчі сили.

– Я обговорю це з урядом і, зокрема, з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який військовий внесок ми можемо зробити. Але ми готові приєднатися до таких миротворчих сил, якщо це буде необхідно, – заявив Прево.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що робота з підготовки майбутніх безпекових гарантій для України вже стартувала – радники з нацбезпеки провели низку зустрічей для узгодження деталей.

