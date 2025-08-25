Не враховані поправки: президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

Головне Чому президент Польщі вважає, що виплати 800+ мають отримувати не всі українці.

Які норми щодо тимчасового захисту і виплат передбачав ветований закон.

Кароль Навроцький обіцяв підготувати власний законопроєкт.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, що стосувався продовження дії механізмів підтримки громадян України, які рятуються від війни. Про це повідомило видання Onet.

Про це він заявив у понеділок, 25 серпня, пояснивши, що чинна редакція документа не врахувала поправок, довкола яких тривала публічна дискусія.

Причини вето

Навроцький наголосив, що після 3,5 років повномасштабної війни Росії проти України стратегічні інтереси Польщі залишилися незмінними, а Росія й далі становить найбільшу загрозу для безпеки. Втім, за його словами, змінилася фінансова ситуація держави та суспільні настрої.

– Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не зміню своєї думки і маю намір виконувати свої зобов’язання. Вважаю, що 800+ повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі, – цитує президента Польщі PAP.

Документ, який не підписав глава держави, передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2026 року. Він також уточнював умови отримання допомоги 800+, зокрема розширював право на виплати для дітей, які після закінчення середньої школи до 18 років продовжують навчання у вишах або на професійних курсах.

Раніше депутати від партії Право і справедливість пропонували пов’язати виплати українцям з обов’язковим працевлаштуванням чи веденням господарської діяльності в Польщі та посилити вимоги щодо набуття громадянства. Проте ці пропозиції не були ухвалені, і саме це, за словами президента, стало однією з причин вето.

Нова ініціатива Навроцького

Глава держави повідомив, що підготує власний проєкт закону, де буде прописано нові правила. Серед них:

подовження терміну отримання польського громадянства з 3 до 10 років;

підвищення покарання за незаконний перетин кордону до 5 років ув’язнення;

включення до законодавства положення “стоп бандеризму” з прирівнянням символів ОУН-УПА до нацистських і комуністичних. У липні попередник Навроцького Анджей Дуда підписав закон про встановлення дня пам’яті Волинської трагедії.

Голова канцелярії президента Збігнев Богуцький уточнив, що це рішення не спрямоване проти українців, які легально працюють, сплачують податки чи ведуть бізнес.

За його словами, зміни мають забезпечити соціальну справедливість і гарантувати, що поляки у своїй державі будуть мати пріоритет.

